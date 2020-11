Polizei setzt Wasserwerfer gegen Demonstranten ein

Von: Redaktion DER FARANG | 09.11.20

Foto: The Thaiger

BANGKOK: Zum zweiten Mal ist die Polizei mit Hochdruck-Wasserwerfern gegen Demonstranten vorgegangen. Am Sonntagabend richteten Polizeibeamte die Wasserwerfer auf regierungsfeindliche Demonstranten, um sie daran zu hindern, ihren Marsch zum Büro des Königshauses am Großen Palast fortzusetzen. Drei Demonstranten wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Das erste Mal hatte die Polizei Wasserwerfer am 16. Oktober auf der Pathumwan-Kreuzung eingesetzt.

Während der Woche erklärten die Demonstranten, dass sie ein formelles Schreiben der Protestveranstalter zusammen mit persönlichen Briefen anderer Demonstranten überbringen wollten. Die von den Protestierenden vorbereiteten Briefe waren in riesige Briefkästen gelegt worden, bereit zur Übergabe an das Büro des Königlichen Haushaltes. Zu Beginn des Tages baten die Organisatoren die Teilnehmer, Papier und Stifte mitzubringen, um Poster und Plakate vorzubereiten.

Die Demonstranten erreichten den Bereich vor dem Gebäude des Obersten Gerichtshofs auf dem königlichen Paradeplatz Sanam Luang, der an den Campus der Thammasat-Universität Tha Prachan angrenzt. In den Briefen hatten sie zumeist ihre Unterstützung für die Reform der thailändischen Monarchie zum Ausdruck gebracht.

Die Polizei hatte Straßensperren entlang des Platzes Sanam Luang und vor dem Regierungsgebäude errichtet. Später errichteten sie eine Blockade vor dem Obersten Gerichtshof. Die Polizei hielt etwa 9.000 Beamte bereit. Nachdem die Demonstranten beim Versuch, die Blockade am Gebäude des Obersten Gerichtshofs zu durchbrechen, mit Wasserwerfern aufgehalten wurden, marschierten sie friedlich zum königlichen Paradeplatz von Sanam Luang. Verhandlungen zwischen hochrangigen Polizeibeamten und Protestführern entschärften die Situation.

Um 19.50 Uhr drangen die Demonstranten an einer weiteren Blockade vorbei, entfernten den Stacheldraht und schoben einige der Busse und Metallbarrikaden aus dem Weg. Die Demonstranten forderten, die Briefe an das Königshaus ausliefern zu können.