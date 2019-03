Von: Redaktion DER FARANG | 02.03.19

PHUKET: Erneut hat die Polizei Patong einen Ausländer festgenommen, der mit seinem Motorrad viel zu schnell gefahren war und „Wheelies“ gezeigt hatte.

Der rücksichtslose Fahrer war eine Gefahr für den Straßenverkehr und nervte andere Motorisierte, heißt es bei der Polizei. Vor allem mit „Wheelies“, zu Deutsch: auf dem Hinterrad fahren. Der Ausländer wurde zur Polizeiwache Patong gebracht, wo er angeblich ein Bußgeld in unbekannter Höhe zahlen musste. Die Beamten appellieren an die Verleiher von Motorrädern, ihren Kunden die wichtigsten thailändische Straßenverkehrsregeln beizubringen. Erst Anfang der Woche war in Patong ein Motorradfahrer ebenfalls wegen zu hoher Geschwindigkeit und „Wheelies“ festgesetzt worden.