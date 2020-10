Von: Redaktion DER FARANG | 03.10.20

Polizei-Checkpoint in Bangkok. Foto: The Nation

BANGKOK: Die städtische Polizei wird die Direktiven des neuen nationalen Polizeichefs General Suwat Jangyodsuk zur Reform der landesweiten Polizeiarbeit umsetzen. Eine der Richtlinien ist es, alle Arten von Polizei- und Sicherheitskontrollen, einschließlich Alkoholtestkontrollen, bis auf Weiteres abzuschaffen.

Der nationale Polizeichef möchte Kontrollen seiner Beamten so transparent wie möglich gestalten. Von nun an wird es auch keine Urintests am Fahrbahnrand mehr geben. Fahrer, die mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehen, müssen sich in Krankenhäusern Alkoholtests unterziehen, um ein falsches Spiel auszuschließen.

Suwat hat außerdem die Installation von 5.000 Überwachungskameras in Bangkok innerhalb von vier Monaten angeordnet, um die Sicherheit der Menschen durch ein umfassendes Überwachungsnetz zu gewährleisten. Zudem soll die Polizei verstärkt gegen Spielhöllen und Glücksspiel-Websites vorgehen.