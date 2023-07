UPDATE - CHONBURI: Die Polizei hat einen Serienvergewaltiger mit einem umfangreichen Strafregister in der Provinz Chonburi an der Ostküste des Landes verhaftet.

Polizeigeneral Teeradej Thumsutee, Leiter der Ermittlungen im Metropolitan Police Bureau, teilte der Presse mit, dass Wattana Srikhaney, auch bekannt als „Tum Chonburi“, verhaftet wurde, nachdem er am 14. Mai 2023 eine Frau im Bezirk Ko Chan der Provinz vergewaltigt hatte. Kurz vor seiner Verhaftung hatten die Strafverfolgungsbehörden Fotos von dem Täter in den sozialen Medien veröffentlicht (DER FARANG berichtete).

Der Mann wird mit mehreren anderen Vergewaltigungsfällen in Verbindung gebracht. Die Polizei sagte, er habe die „Omi“-App benutzt, um seine Opfer zu finden, bevor er sie vergewaltigte und ausraubte.

In einem Fall wurde eine Frau am Rande eines Reisfeldes vergewaltigt und dort völlig nackt zurückgelassen. In anderen Fällen wurden die Opfer vergewaltigt und um Bargeld, Goldketten, Mobiltelefone und andere Wertgegenstände beraubt.

Laut Polizei reicht das umfangreiche Vorstrafenregister des Mannes von 2009 bis heute und er war bereits mehrfach im Gefängnis.

Im Jahr 2009 beging er am 29. Januar eine Vergewaltigung im Bezirk Phanat Nikhom in Chonburi und zwei Jahre später erneut im selben Bezirk.

Dazwischen wurde er im Februar 2009 in diesem Bezirk wegen Diebstahls verhaftet.

Im Jahr 2017 wurde er im Juni im Bezirk Si Racha in Chonburi wegen Drogenkonsums angeklagt und einen Monat später im Bezirk Khlong Luang, Pathum Thani, ebenfalls.

Im April dieses Jahres beging er eine Vergewaltigung und einen Raubüberfall in der Gegend von Chorakhe Noi im Bezirk Lat Krabang in Bangkok.

Im Mai vergewaltigte er ein weiteres Opfer im Bezirk Ko Chan in Chonburi.

Polizeigeneral Teeradej sagte, dass der Verdächtige sich im Internet als „netter Kerl“ präsentierte.

Er bot jedem seiner Opfer an, es abzuholen und sich mit ihm zu verabreden. Doch dann beging er seine Verbrechen, so die Polizei.