Online-Casinos boomen in Thailand, trotz Illegalität. Besonders beliebt sind Fußballwetten. Foto: Fotolia.com

BANGKOK: Die Polizei hat am Sonntagabend im Osten Bangkoks acht Männer verhaftet, die Websites mit Fußballwetten und fast 1.000 Abonnenten betrieben.

Glücksspiel-Websites waren Fifa55, Fifath, Fifaplays und Fifagoal. Die Polizei will auch die 914 Abonnenten befragen, obwohl nicht sicher ist, ob es sich um Thais oder Ausländer handelt und ob sie in Thailand wohnen. Laut Generalmajor Phanurat Lungboon zirkulierten auf den Websites täglich 500.000 Baht. Das entspricht im Monat 15 Millionen Baht. Die Beamten haben die Konten der Verhafteten eingefroren und gehen dem Verdacht auf Geldwäsche nach. Die Polizei beschlagnahmte drei Desktop-Computer, drei Laptops, zehn Monitore und 16 Mobiltelefone. Obwohl illegal, sind Fußballwetten eine der beliebtesten und lukrativsten Formen des Glücksspiels in Thailand. Alle Formen des Glücksspiels außer Lotterie und Pferderennen sind verboten. Während der letzten Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2014 verhaftete die Polizei mehr als 5.000 Menschen im Zusammenhang mit Glücksspiel.