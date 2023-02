BANGKOK: Am Montag (27. Februar 2023) führte die Polizei von Hua Mak um 02.34 Uhr eine Razzia im erst vor zehn Tagen eröffneten Gotham Supreme Sound Club in der Ramkhamhaeng Road in Bangkok und verzeichnete gleich mehrere kriminelle Aktivitäten. Der Einsatz erfolgte unter dem Vorsitz des Chefs der Polizei Met 4, Pol. Col. Sitthisak Nakhamat, berichtet das thailändische Nachrichtenportal Daily News.

Zum Zeitpunkt der Razzia hielten sich 121 thailändische und ausländische Partygäste in dem Nachtclub auf. Bei 20 Männern und 6 Frauen wurde der Konsum illegaler Drogen per Urinschnelltest nachgewiesen. Darüber hinaus wurden im ganzen Club verteilt Plastiktütchen mit illegalen Drogen gefunden.

Die beiden Manager des Gotham Supreme Sound Club wurden auf die Polizeiwache von Hua Mark gebracht. Ihnen wird der Nachtclubbetrieb während der gesetzlichen Sperrstunde für Entertainment-Betriebe und das Fehlen einer gültigen Lizenz vorgeworfen.

Der Club hatte am 18. und 19. Februar 2023 auf Facebook seine „große Eröffnung“ angekündigt und hatte bereits fast 20.000 Follower und Likes. In einem weiteren Beitrag vom 26. Februar 2023 hieß es, der Club sei wegen Wartungsarbeiten an der Elektrik geschlossen.