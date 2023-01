BANGKOK: Aufnahmen von Sicherheitskameras an verschiedenen Orten in Bangkok zeigen die taiwanesische Schauspielerin, die behauptet, die thailändische Polizei habe 27.000 Baht von ihr erpresst, nachdem sie ihr ein Vaping-Gerät („E-Zigarette“) in die Hand gedrückt hatte, das sie vor und nach ihrer Anhaltung an einem Kontrollpunkt in den frühen Morgenstunden des 5. Januar 2023 benutzte.

Die Schauspielerin Charlene An behauptete in den sozialen Medien Taiwans, dass sie 27.000 Baht an thailändische Polizeibeamte zahlen musste, nachdem diese am 5. Januar gegen 01.00 Uhr morgens ein Taxi stoppten, in dem sie und ihre Freunde unterwegs waren. Der Vorfall ereignete sich an einer Polizeisperre in der Nähe der chinesischen Botschaft.

Die Schauspielerin erzählte taiwanesischen Medien, dass die thailändische Polizei ihr ein Vaping-Gerät in die Hand drückte, von dem sie nicht wusste, was es war.

Sie behauptete, sie sei des Besitzes einer illegalen E-Zigarette angeklagt worden. Die Polizei habe sie daraufhin in eine Gasse gebracht und 27.000 Euro von ihr erpresst, so die Schauspielerin. Sie behauptete auch, dass sie und ihre Freunde zwei Stunden lang festgehalten worden seien.

Das thailändische Nachrichtenportal „Nation TV“ erhielt zwischenzeitlich Aufnahmen von einer Sicherheitskamera eines Wohnhauses, in dem die Schauspielerin in Bangkok wohnte. Laut „The Nation“ zeigt das Video die Schauspielerin, wie sie am 31. Januar um 13.55 Uhr in der Nähe des Swimmingpools der Wohnanlage eine E-Zigarette raucht.

Die Aufnahmen einer Sicherheitskamera im 11. Stock des Gebäudes zeigten auch, wie sie ein Vaping-Gerät in der Hand hielt, während sie ihr Smartphone benutzte.

„The Nation“ erhielt auch einen Clip von einer Sicherheitskamera in der Nähe des Huay Kwan Marktes um 03.46 Uhr am 5. Januar 2023 – nachdem sie und ihre Freunde mit dem Taxi vom Polizeikontrollpunkt weggebracht wurden. Der Clip, der vor dem Markt aufgenommen wurde, zeigt sie mit einem Vaping-Gerät in der linken Hand.

Wenn die Polizei sie wegen des Besitzes eines Vaping-Geräts angeklagt hätte, wäre es als Beweismittel beschlagnahmt worden, so die Polizei. Wäre es nicht beschlagnahmt worden, hätte jeder Polizeibeamte, der sie wegen des Besitzes des illegalen Geräts angeklagt hätte, seine Pflicht verletzt, so die Polizei.

„The Nation“ berichtete auch über Clips von Sicherheitskameras, die zeigen, wie An am 4. Januar um 15.59 Uhr in einem Aufzug des Wohnblocks ein Gerät zum Dampfen in der linken Hand hielt. Außerdem wurde sie um 16.02 Uhr vor ihrem Zimmer gesehen, wie sie aus dem Gerät rauchte.

Sie wurde auch dabei gefilmt, wie sie das Gerät in ihrer linken Hand hielt, als sie am 4. Januar um 23.45 Uhr das Zimmer verließ.

Der thailändische Fernsehsender „Channel 7“ hat zwischenzeitlich einen Videoclip von Sicherheitskameras rund um die chinesische Botschaft veröffentlicht, der zeigt, wie An und ihre Freunde von der Polizei am Kontrollpunkt 47 Minuten lang festgehalten werden – nicht die von ihr behaupteten zwei Stunden.

„Channel 7“ fügte hinzu, dass keine der Aufnahmen zeigt, wie ein Mitglied ihrer Gruppe von der Polizei in eine Gasse geführt wird.

Sie behauptete hingegen, dass die Polizei sie an einen Ort geführt habe, der außerhalb der Reichweite von Überwachungskameras lag, um Geld von ihr zu erpressen.

Der Befehlshaber der Metropolitan Police Division 1, Generalmajor Attaporn Wongsiripreeda, teilte den Medien mit, dass er seinen Untergebenen beauftragt habe, Aufnahmen von Sicherheitskameras entlang der Strecke zu sammeln, die An vor und nach ihrer Anhaltung zurücklegte.

Die Polizei kann An nicht davon abhalten, sie anzugreifen, aber sie wird genügend zwingende wissenschaftliche Beweise sammeln, um die Wahrheit herauszufinden, so Generalmajor Attaporn.

Die Polizei will außerdem die drei Männer identifizieren und aufspüren, die mit An in dem Taxi unterwegs waren, damit sie befragt werden können, kündigte Generalmajor Attaporn an.