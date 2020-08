Von: Redaktion DER FARANG | 20.08.20

Hohe Sicherheitsvorkehrungen wurden am Donnerstag vor dem Bangkoker Strafgericht getroffen. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Unter großen Sicherheitsvorkehrungen brachte die Polizei am Donnerstagmorgen vier am Mittwoch verhaftete Aktivisten zum Strafgericht. Der Richter hatte zu entscheiden, ob die jungen Menschen weitere 12 Tage festgehalten werden sollten.

Sie waren wegen ihrer Teilnahme an den jüngsten Anti-Regierungsdemonstrationen festgesetzt worden. Als die Fahrzeugkolonne am Strafgericht eintraf, hatte sich dort eine kleine Gruppe von pro-demokratischen Unterstützern versammelt.

Die Menschenrechtsaktivisten Arnon Nampa, Buramee Chairat, Suwanna Tanlek und Korakot Saenyenphan wurden unter dem Vorwurf der Anstiftung zu öffentlicher Unruhe und anderen Straftaten festgenommen. Arnon, ein Anwalt, der bei einem Harry-Potter-Protest zum ersten Mal eine Reform der Monarchie gefordert hatte, wurde am Mittwochabend vor dem Strafgericht verhaftet. Er wurde über Nacht in der Polizeistation Chana Songkhram festgehalten. Die drei anderen Aktivisten wurden auf der Polizeistation Samran Rat wegen ihrer Rolle bei einer Demonstration am 3. August festgenommen.