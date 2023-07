Von: Björn Jahner | 09.07.23



PHUKET: Das Phuket Land Transport Office (PLTO) führte in den letzten fünf Monaten eine Offensive gegen illegale Taxipraktiken durch. Bei einer kürzlich stattgefundenen Razzia am internationalen Flughafen von Phuket wurden zwei weitere Fahrer festgenommen.

Unter der Leitung von PLTO-Chef Kornpitak Assuwan begannen die Beamten am 22. Juni 2023 eine weitere Phase ihrer Operation. Ein Kontrollpunkt wurde von 15.30 bis 18.30 Uhr vor dem Flugsicherungszentrum von Phuket an der Hauptstraße eingerichtet, die zum Flughafeneingang führt. Unterstützung wurde auch von Beamten der Touristenpolizei und Polizei geleistet.



Laut einem PLTO-Bericht lag der Schwerpunkt der Beamten auf der Untersuchung der illegalen Nutzung von Privatfahrzeugen als Taxis für die Beförderung von Passagieren. Es wurden auch andere mögliche Verstöße gegen die Taxivorschriften der Provinz untersucht. Bei der Inspektion wurden zwei Privatfahrzeuge mit weißen und schwarzen Nummernschildern entdeckt, die als Taxis eingesetzt wurden. Diese Fälle wurden an das PLTO übergeben, um Geldstrafen zu verhängen und die mögliche Aussetzung der Lizenzen der betreffenden Fahrer zu prüfen, so der Bericht des PLTO.



Diese Maßnahme folgt auf eine Taxikontrolle, die am 20. Juni 2023 von Generalmajor Krit Warit, dem Kommandeur der Touris­tenpolizei Region 3, durchgeführt wurde. Bei der Inspektion wurde gegen einen der beiden Flughafen-Limousinen-Anbieter eine Geldstrafe von rund 180.000 Baht verhängt, weil die Fahrer Zwischenstopps bei Tour-Shops einlegten, bevor sie ihre Passagiere zu den jeweiligen Zielen brachten. Dieser Service wurde als unehrlich und schädlich für den touristischen Ruf der weltbekannten Urlaubsinsel angesehen.



Das betroffene Unternehmen wurde als Phuket Airport Limousine and Business Service Co-Operative Ltd. identifiziert. Es liegen keine Berichte über die zweite Firma, Phuket Maikhao Sakhu Co., Ltd., vor, die ebenfalls die exklusiven Rechte zur Bedienung der Touristen am internationalen Flughafen Phuket besitzt. Auf Bildern der Inspektion waren Beamte der Touristenpolizei zu sehen, die die Taxi-Kioske beider Anbieter überprüften. Trotz dieser Maßnahmen des PLTO und der unterstützenden Einheiten geht der Kampf gegen illegale Taxibetriebe weiter.

Die Behörden wollen weiterhin entschlossen gegen diese illegalen Aktivitäten vorgehen, damit den Bewohnern und Besuchern von Phuket ein fairer und legaler Taxiservice gewährleistet wird.