Von: Redaktion DER FARANG | 02.09.20

BANGKOK: Die Polizei verhaftete eine Studentenführerin im Rahmen einer fortgesetzten Razzia gegen politische Aktivisten, die bei der Organisation eines regierungsfeindlichen Protests im Juli mitgeholfen hatten.

Die 21 Jahre alte Jutatip Sirikhan, Präsidentin der Studentenunion Thailands, wurde von einem Polizeibeamten in Zivil verhaftet, als sie in einem Taxi auf dem Weg zu einer Universität in Bangkok saß, wie ein von Jutatip gedrehtes und auf ihrer persönlichen Facebook-Seite gepostetes Video zeigte. Der Beamte identifizierte sich in dem Video als Mitglied der Bangkok Metropolitan Police, bevor er sich auf einen Haftbefehl des Gerichts berief. „Wir handelten aufgrund eines Haftbefehls für den Protest vom 18. Juli", sagte ein Polizeibeamter der Polizeistation Samranrat in Bangkok.

Jutatip wird unter anderem wegen Verstoßes gegen die Vorschriften zur inneren Sicherheit und gegen das Coronavirus-Verbot öffentlicher Versammlungen angeklagt werden, sagte der Beamte. Sie wird voraussichtlich auch wegen Aufruhrs im Zusammenhang mit der Demonstration der Gruppe „Freie Jugend" am Demokratie-Denkmal in Bangkok am 18. Juli angeklagt werden.

Gerichte erließen Haftbefehle zur Festnahme von 15 Demokratie-Aktivisten, und 14 wurden inzwischen festgenommen, darunter Jutatip. Die Polizei hat auch Vorladungen für 15 weitere Aktivisten ausgestellt, und alle haben sich auf Polizeistationen gemeldet.

Parit „Pinguin" Chiwarak, ein Student der Thammasat-Universität und ein Kernmitglied der Gruppe „Freie Jugend", hat am Dienstagnachmittag auf seiner Facebook-Seite eine Nachricht über die Verhaftung von Frau Jutatip gepostet und ihre Anhänger aufgefordert, sich auf der Polizeistation Samranrat zu versammeln, um sie moralisch zu unterstützen.