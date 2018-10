BANGKOK: Der neue Leiter der Immigration, Generalmajor Surachate Hakpal, hat auf einer Pressekonferenz die Festnahme eines seit drei Jahren gesuchten Serienvergewaltigers aus Südkorea bekanntgegeben.

Der 56-Jährige besitzt in Südkorea ein Hotel. Seine Mitarbeiter schickten ihm ständig Geld, während er auf der Flucht war. Am letzten Freitag wurde der mit Haftbefehl gesuchte Mann an der Rat Pattana Road in Bangkok festgenommen. Sein Visum wurde widerrufen, er wird jetzt nach Südkorea abgeschoben. Nach einem Bericht von „Thai Rath“ soll er zwischen 1988 und 2015 mehrfach Frauen vergewaltigt haben. Er wurde immer wieder auf Kaution entlassen, auch, weil er Zeugen eingeschüchtert hatte. Im Jahr 2015 flüchtete er aus Korea.