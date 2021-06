PATTAYA: In einem Condo in Jomtien hat die Polizei drei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren festgenommen, die Motorräder gestohlen hatten.

In dem Apartment beschlagnahmten die Beamten zahlreiche Motorradteile, ebenso in einem Geschäft in Huay Yai. Die drei Diebe zerlegten die gestohlenen Motorräder und verkauften die wertvollen Teile, die restlichen versenkten sie in dem Stausee Chark Nork. Die Polizei brauchte eine Stunde, um 50 Motorradteile aus dem See zu bergen.