PATTAYA: Die Polizei hat einen 38-jährigen Südkoreaner verhaftet, der im Oktober letzten Jahres bei einer Auseinandersetzung 17 Mal auf einen Landsmann eingestochen hatte.

Der 28 Jahre alte Südkoreaner erlitt schwere Verletzungen und lag lange Zeit im Koma. Er lebt seit mehreren Jahren in Pattaya und hatte für die Festnahme des Verdächtigen eine Belohnung von 100.000 Baht ausgesetzt. Polizisten der Wache Chana Songkram und aus Nongprue nahmen den mutmaßlichen Täter am Wochenende in einer Bar an der Khao San Road in Bangkok fest. Gegen den Mann lag ein vom Provinzgericht Pattaya ausgestellter Haftbefehl vor. Bei dem Streit soll es nach Angaben der Polizei um eine Frau gegangen sein.