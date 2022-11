PATTAYA: Ein im Bau befindliches illegales Luxuskasino, das sich auf seine Eröffnung vorbereitete, wurde am Mittwoch (9. November 2022) in Pattaya von der Polizei gestürmt.

Thailands stellvertretender Polizeipräsident Surachet Hakpal, besser bekannt unter seinem Spitznamen „Big Joke“, hatte die Beamten in Pattaya und Chonburi zuvor angewiesen, ein verdächtiges Gebäude an der Paniad-Chang-Kreuzung an der Pattaya Third Road zu durchsuchen, das angeblich chinesischen Investoren gehörte. Die Razzia erfolgte, nachdem die Beamten von anonymen, besorgten Bürgern darüber informiert wurden, dass das Gebäude für die Eröffnung eines Luxuskasinos vorbereitet wird.

Als die Beamten mit einem Durchsuchungsbefehl am Tatort eintrafen, fanden sie einen 17-jährigen Thailänder vor. Der Name des aus Sattahip stammenden Mannes, der sich als Hausmeister ausgab, wurde aufgrund seines Alters nicht bekanntgegeben. Die Strafverfolgungsbehörden in Pattaya stellten fest, dass das Gebäude als umfangreiches Luxuskasino mit vielen Glücksspielgeräten ausgestattet war.

Wie die Beamten der Presse mitteilten, befindet sich das Gebäude auf einem Langzeitmietgrundstück, das seit 2016 von einem chinesischen Staatsbürger gemietet wurde. Auf demselben Grundstück befanden sich mehrere Geschäfte, darunter ein Boxstudio, ein Karaoke-Etablissement, ein Mu-Ka-Ta-Buffetrestaurant und ein chinesisches Restaurant. Diese Geschäfte wurden während der Covid-19-Pandemie geschlossen.

Thailändische Medien berichteten, dass der Chinese, der das Kasino betreibt, nur als „Mr. Ming“ bekannt sein soll. Die Polizei und die Einwanderungsbehörde setzen jedoch ihre Ermittlungen fort, um den Eigentümer aufzuspüren. Weitere Informationen wurden aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht bekanntgegeben.

Glücksspiel ist in Thailand verboten.