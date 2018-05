SRI RACHA: Eine verdeckte Operation der Polizei hat zur Festnahme von zwei jungen Männern und einer Frau mit 218.000 Methamphetamin-Pillen, 4.150 Gramm Crystal Meth oder „Ice“ und 700 Ecstasy-Pillen geführt.

Generalleutnant Jitti Rodbangyang sagte am Sonntag auf einer Pressekonferenz, die Verhafteten seien im Alter von 15, 17 und 22 Jahren. Beamte hätten von einem Teenager-Paar 2.000 Yaba-Pillen kaufen wollen. Sie sollten an einem vereinbarten Ort übergeben werden. Die Polizei verhaftete die beiden Teenager und weitete ihre Suche auf eine Unterkunft an der Soi Ban Hin Perng in Bang Phra aus, wo die Polizisten 216.000 Methamphetamin-Pillen, 4.150 Gramm „Ice“ und die 700 Ecstasy-Pillen fanden. Dort wurde auch der ältere Mann verhaftet. Der Teenager will von einem Mann in Bangkok angeheuert worden sein. Sechsmal hatte er bereits für rund 40.000 Baht Drogen an Kunden geliefert.