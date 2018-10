Die Fahnder der Immigration schlugen bei ihrer jüngsten Aktion in Isaan zu. Im Visier standen auch diesmal sich illegal im Land aufhaltende Ausländer. Foto: The Nation

THAILAND: Im Nordosten des Landes hat die Immigration 97 Ausländer festgenommen, weil sie ihre Aufenthaltsgenehmigung überzogen oder illegal gearbeitet hatten.

Laut dem Regionaldirektor der Immigration, Generalmajor Natthawat Kandee, lebten einige der Festgenommenen seit über einem Jahrzehnt illegal in Thailand. Unter der Operation „Zero Overstay“ suchte die Polizei am Mittwoch in Nong Khai, Ubon Ratchathani, Mukdahan, Nakhon Phanom, Loei, Sisaket, Nakhon Ratchasima, Surin, Bung Kan, Khon Kaen, Udon Thani, Sakhon Nakhon, Amnat Charoen, Roi Et, Maha Sarakham, Chaiyaphum und Buriram nach Ausländern. Die Inhaftierten waren überwiegend Inder, Laoten, Kambodschaner und Vietnamesen. 27 hatten kein gültiges Visum und 43 waren illegal nach Thailand eingereist. Neun hatten ohne Erlaubnis gearbeitet und zwei hatten die Behörden nicht über ihre Unterkunft informiert.