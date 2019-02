Von: Redaktion DER FARANG | 10.02.19

PATTAYA: Eine 47-jährige Russin vergoss am Samstag auf der Polizeistation Pattaya Tränen der Freude, als ihr die im Januar gestohlene 14-karätige Goldkette ausgehändigt wurde.

Polizisten hatten den Dieb, einen Mitarbeiter eines McDonald`s-Restaurants, in Südpattaya festgenommen. Der 26-Jährige soll am 30. Januar auf der Soi Wat Boon Kanchanaram der Ausländerin die Kette geraubt haben. Der Thai hatte sich auf seinem Motorrad auf der Fahrt zu seiner Unterkunft befunden. Nach dem Raub vergrub er die Kette hinter seinem Haus. Jetzt fanden Beamte die wertvolle Goldkette in der Unterkunft des Mannes. Die Russin freute sich, den Schmuck wiederbekommen zu haben, und dankte den Polizisten überschwänglich.