Polizei nimmt flüchtige Thai in Sa Kaeo fest

PATTAYA: Die thailändische Frau, eine von drei Gefangenen, die am Montag einen Polizisten angegriffen und schwer verletzt hatten und aus dem Provinzgericht Pattaya flüchteten, wurde inzwischen festgenommen.

Nach Angaben der Nachrichtenseiten „Thai Rath“ und „77Koaded.com“ wurde die 31-Jährige am Dienstagabend in der Provinz Sa Kaeo, 20 Kilometer von der kambodschanischen Grenze entfernt, festgesetzt. Sie wurde von einem Thai auf ihrer Flucht unterstützt, der ebenfalls verhaftet wurde. Die Polizei hatte in Sa Kaeo Kontrollpunkte eingerichtet und mehr als 200 Beamte in sieben Teams aufgeteilt.

Das Fluchtauto der drei Häftlinge, ein silberfarbener Isuzu-Pick-up, wurde am Dienstag gegen 13 Uhr im Rojana-Industriepark im Bezirk Sri Racha gefunden. In der Nähe ist der 40 Jahre alte thailändische Gefangene zuhause. Die anderen beiden Flüchtlinge sind ein 39-jähriger Amerikaner und seine 31 Jahre alte thailändische Frau. Die drei befanden sich unter 14 Insassen des Gefängnisses in Nongplalai im Bezirk Banglamung, die am Montag wegen Drogenstraftaten zu ihren Gerichtsverhandlungen nach Pattaya gebracht wurden.

Ein Komplize soll den drei Flüchtlingen in Sri Racha in einem anderen Fahrzeug die weitere Flucht ermöglicht haben. Als Ziele nannte die Polizei Nakhon Ratchasima, Prachin Buri, Sa Kaeo oder Chanthaburi. Offensichtlich wollten sie sich nach Kambodscha absetzen. Die Ermittler haben zwei Personen festgenommen, sie sollen den Häftlingen die Flucht ermöglicht haben. Ein Sicherheitsmann im Rojana Industrial Park berichtete der Polizei, ein etwa 30-jähriger Mann habe den Pick-up im Industriegebiet abgestellt und sei dann mit einem von einer Frau gefahrenen Motorrad weitergefahren.

Laut Suriyan Hongwilai, Sprecher des Provinzgerichts, untersuchen Gericht und Polizei, wie es den Flüchtlingen gelang, ein Messer und eine Schusswaffe zu beschaffen. Die Häftlinge hatten einen Polizisten angeschossen und mit dem Meer verletzt. Der Beamte lag am Dienstag weiter auf der Intensivstation eines Krankenhauses.