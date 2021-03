Von: Redaktion DER FARANG | 08.03.21

BANGKOK: Der ehemalige Rektor der Thammasat-Universität, Charnvit Kasetsiri, schloss sich am Sonntagmorgen dem „Through the Sky"-Protestmarsch an der Kasetsart-Kreuzung an, um den Demonstranten moralischen Beistand zu leisten und ihre Forderung nach der Freilassung der Protestanführer und anderer Personen, die in Untersuchungshaft sitzen, zu unterstützen.

Laut der iLaw-Facebook-Seite wurde Charnvit mit den Worten zitiert, dass er sich Sorgen um alle Inhaftierten mache und dass sie alle gegen Kaution freigelassen werden sollten, damit sie sich vor Gericht verteidigen könnten. Angeführt von Chatupat Boonpatthararaksa, alias „Pai Daodin“, begannen die „Through the Sky"-Demonstranten ihren langen Marsch vor einigen Tagen in der nordöstlichen Provinz Nakhon Ratchasima.

Noraseth Nanongtoom, ein Anwalt des Centre for Human Right Lawyers, teilte den Medien am späten Samstagabend auf der Pahonyothin Polizeistation mit, dass mehr als 46 Demonstranten, die meisten davon „WeVo“-Wächter, am Samstag von der Polizei festgenommen wurden. 27 verhafteten Demonstranten wurden von ihren Kollegen aus zwei Gefangenentransportern befreit. Der „WeVo“-Anführer Piyarat Chongthep, alias „Toto“, und 18 weitere Personen werden im Hauptquartier der Grenzschutzpolizei der Region 1 in Pathum Thani festgehalten. Sie sollen angeklagt werden, gegen das Notstandsdekret und das Gesetz über übertragbare Krankheiten verstoßen zu haben und Mitglieder einer kriminellen Vereinigung zu sein.