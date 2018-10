Generalmajor Surachet Hakpan führte der Presse am Freitag die Ausländer vor. Foto: Khaosod

BANGKOK: Bei den jüngsten Razzien der Immigration in Schulen, Hotels und Restaurants haben die Beamten 369 Ausländer verhaftet.

Nach Angaben von Generalmajor Surachet Hakpan, dem Leiter der Immigration, suchten Polizisten mehrerer Einheiten landesweit 337 Standorte auf. 96 Ausländer hatten ihre Aufenthaltsgenehmigung überzogen, 131 waren illegal in das Königreich eingereist, und 142 Frauen und Männer hatten geringfügige Straftaten begangen. Über 70 Chinesen, Inder und Ghanaer wurden in Bangkok in den Bezirken Ratchada und Sutthisan festgesetzt, weil sie ohne Arbeitsgenehmigung Waren verkauft hatten, Seit Beginn der Einsätze gegen Ausländer wurden laut Surachet 2.300 Frauen und Männer festgenommen.