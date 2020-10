Von: Redaktion DER FARANG | 14.10.20

BANGKOK: Die Bereitschaftspolizei beendete den Protest einer kleinen Gruppe von Demonstranten, die am Dienstag vor der für Mittwoch geplanten großen Kundgebung am Demokratie-Denkmal einen Abschnitt der Ratchadamnoen Avenue zu besetzen versuchten, die am Mittwoch eine königlichen Autokolonne passieren soll.

Etwa 30 Demonstranten bauten seit dem Dienstagmorgen ihre Zelte auf der Ratchadamnoen Avenue in der Nähe des Demokratie-Denkmals auf. Die Polizei versuchte, die jungen Menschen zum Gehen zu überreden. Gegen 13.30 Uhr trafen Generalmajor Methee Rakphan, Kommandeur der Metropolitan Police Division 6, und Polizisten der Station Samranrat ein, um die Demonstranten zum Verlassen des Geländes aufzufordern - aber vergeblich.

Die Demonstranten und ihre Anführer spielten Musik ab, sangen und tanzten, während die Polizei sie über Lautsprecher aufforderte, die Verkehrsbehinderung zu beenden. Daraufhin forderte der Anführer Jatupat „Pai Daodin" Boonpatararaksa die Demonstranten auf, sich zu setzen. Um 15 Uhr verlangte die Polizei erneut von den Demonstranten, die Straße zu verlassen. Als Jatupat Widerstand leistete, wurden etwa fünf Kompanien der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Einige Demonstranten bespritzten die Beamten mit blauer Farbe.

Die Anführer, darunter Jatupat, und weitere Demonstranten wurden gegen 16 Uhr festgenommen. Der Sänger Chaiamorn Kaewwiboonpan, alias „Ammy The Bottom Blue“, rief auf seiner Facebook-Seite auf, an der Demonstranten am Mittwoch in großer Zahl teilzunehmen.

Laut dem stellvertretenden Polizeisprecher Colonel Kissana Phathanacharoen wurden 19 Demonstranten wegen unterschiedlicher Vergehen verhaftet, unter anderem wegen der nicht genehmigten Kundgebung.