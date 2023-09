Polizei-Mord: Verdächtiger erschießt sich

Foto: The Nation

NAKHON PATHOM: Der direkte Untergebene eines Autobahnpolizisten, der letzte Woche auf einer Geburtstagsfeier erschossen wurde, beging nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag (11. September 2023) in seinem Haus Selbstmord.

Polizeioberst Wachira Yaothaisong gehörte zu den 25 Polizeibeamten, die bei der Geburtstagsfeier von Praween Chankhlai, einer einflussreichen Persönlichkeit in Nakhon Pathom – auch bekannt als „Kamnan Nok“ – anwesend waren, als der Polizeibeamte Pol Major Siwakorn Saibua letzten Mittwoch (6. September 2023) erschossen wurde. Der Vorfall war Berichten zufolge auf einen Streit über eine Beförderung zurückzuführen. Augenzeugen zufolge soll Prawens Gefolgsmann Thananchai Manmak an den Esstisch gekommen sein und das Feuer auf Siwakorn eröffnet haben.

Spätere Ermittlungen ergaben, dass die Waffe, mit der Siwakorn getötet wurde, einem der auf der Party anwesenden Polizeibeamten gehörte. Alle 25 Polizeibeamten, die an der Veranstaltung teilgenommen hatten, wurden zum Verhör vorgeladen.

Daraufhin wurden gegen sechs von ihnen Haftbefehle erlassen, da sie beschuldigt wurden, den mutmaßlichen Tätern geholfen und Beweise vernichtet zu haben. Sie wurden am Montagmorgen verhaftet.

Am Montag gegen 14.00 Uhr soll sich Wachira, einer der Verdächtigen, in seinem Haus in der Provinz Pathum Thani erschossen haben.

Die Polizei vermutet, dass Wachiras Selbstmord höchstwahrscheinlich durch Stress verursacht wurde, da bei ihm zuvor eine Depression diagnostiziert worden war.

Berichten zufolge geriet Wachira unter Beschuss der Öffentlichkeit, da er derjenige war, der Siwakorn zu der Party eingeladen hatte.