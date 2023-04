BANGKOK: Die Polizei hat 10 Opfer ausfindig gemacht, die mutmaßlich von einer Frau getötet wurden, die am Dienstag (25. April 2023) wegen Mordes ersten Grades angeklagt wurde, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle am Mittwoch (26. April 2023) bestätigte

Sararat „Am´“ R., 35, wurde am Dienstag von Polizeibeamten zur Verbrechensbekämpfung im Chaeng Watthana Government Complex in Bangkok verhaftet. Die Polizei fand auch eine Flasche Zyanid in ihrem Besitz.

Der Quelle zufolge hat die Polizei inzwischen eine Liste von 10 Personen zusammengestellt, die nach dem Kontakt mit Khun Sararat an Herzproblemen gestorben sind. Die Opfer waren zwischen 33 und 44 Jahre alt, und die Todesfälle ereigneten sich zwischen Dezember 2020 und April 2023.

Die Orte, an denen die Opfer starben, waren die Provinzen Nakhon Pathom, Kanchanaburi, Ratchaburi und Phetchaburi, alle im Westen Thailands, mit Ausnahme eines 35-jährigen Mannes, der im März dieses Jahres in der nordöstlichen Provinz Udon Thani starb.

Die Familien der meisten Opfer berichteten, dass Geld oder Schmuck aus dem Körper oder vom Bankkonto des Verstorbenen verschwunden sind. Die vermissten Beträge lagen zwischen 60.000 und 300.000 Baht.

Auch eine 36-jährige Frau wurde ausfindig gemacht, die angab, sie habe ein Engegefühl in der Brust verspürt und kein Gefühl mehr in den Händen gehabt, nachdem sie eine von Khun Sararat in einem Einkaufszentrum in Kanchanaburi angebotene Pille eingenommen hatte. Sie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und ist jetzt in Sicherheit. Berichten zufolge hatte die Frau Khun Sararat zuvor 250.000 Baht geliehen.

Polizeigeneral Montri Theskhan, Chef der Abteilung für Verbrechensbekämpfung, sagte am Mittwoch, dass Ermittler und Gerichtsmediziner diese Fälle überprüfen, um Beweise und eine eindeutige Verbindung zu Khun Sararat zu finden.

Die Polizei prüft außerdem, ob sie weitere Anklagen gegen die Verdächtige erheben kann, unter anderem wegen Diebstahls.

„Wenn die Beweise zeigen, dass sie weitere Morde begangen hat, dann passt die Verdächtige auf die Beschreibung eines Serienmörders“, fügte Polizeigeneral Montri hinzu.

Ein Serienmörder ist in der Regel eine Person, die drei oder mehr Personen ermordet, wobei die Morde über einen Zeitraum von mehr als einem Monat stattfinden und ein erheblicher Zeitraum zwischen den Morden liegt.

Am Mittwoch erklärte Khun Sararats Anwältin, dass ihre Mandantin alle Anschuldigungen bestreitet. Außerdem habe sie unter Stress gestanden, als sie mehrere Stunden in Polizeigewahrsam war, und ihr Blutdruck sei auf 170 bis 220 gestiegen.

Khun Sararat ist außerdem schwanger, so ihr Anwalt.

Sie wurde am Dienstag auf der Grundlage eines Haftbefehls verhaftet, der gegen sie erlassen worden war, nachdem CCTV-Aufnahmen gezeigt hatten, wie ihr Begleiter zusammenbrach und später starb.

Die 32-jährige Geschäftsfrau Niphawan Khanwong aus Kanchanaburi hatte Khun Sararat Berichten zufolge am 14. April 2023 auf einen Ausflug zu einem Tempel im Bezirk Ban Pong in Ratchaburi begleitet, als sie plötzlich zusammenbrach und kurz darauf starb. Die Autopsieergebnisse ergaben Herzversagen als Todesursache.

Die Mutter des Opfers erstattete später Anzeige bei der Polizei und gab an, dass das Geld und der Schmuck ihrer Tochter verschwunden seien.

Die Mutter sagte, dass sie einen Mord vermute, da Khun Sararat sich kürzlich mit ihrer Tochter angefreundet habe, die als wohlhabend bekannt war.

Sie übergab den Fall auch direkt dem stellvertretenden Polizeichef, Pol General Surachate „Big Joke“ Hakpal, weil sie befürchtete, dass der Fall manipuliert werden könnte, wenn er der Polizei von Ratchaburi übergeben würde. Khun Sararats ehemaliger Ehemann ist der stellvertretende Polizeichef der Polizeiwache Ratchaburi.