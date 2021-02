Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.21

Demonstration gegen den Putsch in Myanmar in Bangkok. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Bereitschaftspolizei löste am Montagnachmittag eine Kundgebung vor der Botschaft von Myanmar in Bangkok auf und nahm einen thailändischen Demonstranten fest.

Etwa 150 Bereitschaftspolizisten wurden zur Sathon Road entsandt, um den Protest gegen den Militärputsch in Myanmar zu beenden. Laut der Polizei wurde ein Wachmann der Demonstranten verhaftet, aber Piyarat „Toto" Chongthep von der pro-demokratischen Gruppe „We Volunteer“ (WeVo) teilte mit, mindestens drei Personen seien festgesetzt worden. Die Polizei schätzte, dass sich 200 thailändische Aktivisten, 100 „WeVo“-Mitglieder und 100 Anhänger Suu Kyis aus Myanmar vor der Botschaft in der Sathon Road versammelt hatten, um den Militärcoup im Nachbarland zu verurteilen und die thailändische Regierung aufzufordern, dies ebenfalls zu tun. „Thailand darf diesen Putsch nicht gutheißen und legitimieren", hieß es in einer Erklärung. „Wir bekräftigen, dass wir als Mitglied der ASEAN zu einem solch üblen und ungesetzlichen Akt nicht schweigen können."

Die Armee Myanmars nahm am Montagmorgen die Parteiführerin der National League for Democracy, Aung San Suu Kyi und, andere Politiker fest, bevor sie den einjährigen Ausnahmezustand verkündete und den ehemaligen General Myint Swe zum amtierenden Präsidenten ernannte.

Parit „Penguin" Chiwarak, ein Anführer der Vereinigten Front von Thammasat und Demonstration, sagte, dass die Situationen in den beiden Ländern sehr ähnlich seien, da auch Thailand Jahre unter einer Militärdiktatur verbracht habe.