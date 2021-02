Foto: The Nation

PATTAYA: 16 Frauen und 20 Männer wurden am Freitag in einer Pool-Villa im Unterbezirk Huai auf einer Drogenparty verhaftet. Sie tranken Alkohol und tanzten zu lauter Musik und verstießen damit gegen die Notstandsverordnung in Coronazeiten.

Die Polizei ging einem Hinweis nach, dass in dem Haus Drogen konsumiert wurden, sagte der Chef der Polizeistation Huai Yai, Colonel Apichnan Watthanawarangkul. Die Beamten fanden in der Pool-Villa Ketamin und Marihuana sowie Zubehör für den Drogenkonsum. Die verhafteten Partygänger wurden auf die Polizeiwache zu Urintests gebracht. Dort wurden sie wegen Verstoßes gegen das Notstandsdekret und wegen Drogendelikten angeklagt.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Gruppe normalerweise zu Drogenpartys in Unterhaltungslokalen in Pattaya zusammenkommt. Aber wegen der Beschränkungen und der kurzen Öffnungszeiten des Nachtlebens wichen sie in ein Haus nach Huai Yai aus, berichtete Apichnan.