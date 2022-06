Von: Redaktion DER FARANG | 12.06.22

Ein thailändischer Polizist (R) hält Wache, als regierungskritische Demonstranten in Bangkok auf die Straße gehen. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Gegen die Demonstranten, die randalierten und ein Polizeifahrzeug in der Nähe der Din Daeng-Kreuzung in Brand setzten, werden rechtliche Schritte eingeleitet, sagte der stellvertretende Polizeipräsident, Generalmajor Jirasan Kaewsaeng-ek, auf einer Pressekonferenz.

Nach Angaben von Generalmajor Jirasan versammelten sich etwa 200 Demonstranten, aus Protest gegen Premierminister Prayut Chan-o-cha, gegen 14 Uhr am Democracy Monument in der Ratchadamnoen Avenue.

Anschließend marschierten sie zum Victory Monument, wo sie gegen die Regierung mit General Prayut als Premierminister demonstrierten.

Gegen 18 Uhr kündigten sie das Ende des Protestes an und lösten sich auf.

Einige der Demonstranten gingen weiter zur Din-Daeng-Kreuzung und schienen sich zu Fuß auf der Vibhavadi-Rangsit-Autobahn in Richtung der Residenz von General Prayut im 1. Infanterieregiment. Die Polizei bildete daraufhin eine Linie über die Autobahn, um sie am Weiterkommen zu hindern. Ein Anti-Aufruhr-LKW mit einem Wasserwerfer wurde an den Ort des Geschehens gerufen.

Die aufgebrachten Demonstranten setzten dann ein Polizeifahrzeug in Brand, das vor dem Büro der Betäubungsmittelkontrollbehörde geparkt war. Sie warfen Fackeln, große Feuerwerkskörper, Glaskugeln und Glasflaschen auf die Anti-Polizeieinheiten.

Nach vereinzelten Zusammenstößen mit der Polizei lösten sich die Demonstranten, von denen einige auf Motorrädern unterwegs waren, gegen 20.30 Uhr auf.

Polizeigeneral Jirasan sagte, die Demonstranten, von denen einige bewaffnet waren, hätten Regierungseigentum beschädigt und eine öffentliche Störung verursacht. Die Polizei sammle Beweise, um rechtliche Schritte gegen sie einzuleiten, fügte er hinzu.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben, können die Telefonnummern 191 oder 1599 anrufen, um der Polizei Informationen zu geben, sagte er.