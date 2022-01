Polizei kontrolliert weiter die Helmpflicht

HUA HIN: An der über die Neujahrsfeiertage gestarteten Helmkampagne soll auch im neuen Jahr festgehalten werden, teilt die Verkehrspolizei Prachuap Khiri Khan der Presse mit.

Im Fokus der Kampagne stehen Motorradfahrer, die sich der Helmpflicht widersetzen. Sie sollen mit Bußgeldern und Verkehrserziehung zum Tragen eines im Notfall lebensrettenden Motorradhelms motiviert werden, erklären die Beamten. Gleichzeitig kündigt die Polizei eine Verbesserung der Verkehrssicherheit an unfallträchtigen U-Turns an in der Provinz an. Angedacht sind z.B. Unterführungen für Motorradfahrer.