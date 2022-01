PATTAYA: Die Polizei nahm am Donnerstag mehrere Besitzer und Manager von Bars in Pattaya fest, die zu Restaurants umgerüstet wurden, denen vorgeworfen wird, dass sie nach der gesetzlichen Sperrstunde um 21.00 Uhr Alkohol an ihre Gäste ausgeschenkt haben.

Der stellvertretende Kommandeur der Provinzpolizei von Chon Buri leitete am Donnerstag in den Abendstunden ein Einsatzteam von fünfzig Polizeibeamten, die Pattayas Bars unter die Lupe nahmen und kontrollierten, dass die Sperrstunde um 21.00 Uhr, die vom Centre for Covid-19 Situation Administration festgelegt wurde, eingehalten wird.



Nach Aussage der Beamten hatten einige Bars ihre Rollläden heruntergelassen, womit vorgetäuscht werden sollte, dass sie geschlossen sind, während drinnen der Barbetrieb weiter lief und Alkohol ausgeschenkt wurde.



Andere Bars schalteten um 21.00 Uhr das Licht und die Musik aus, blieben aber geöffnet und schenkten Alkohol in Einweg-Kaffeebechern aus. Einige Etablissements sollen zudem probiert haben, die Alkohol-Sperrstunde zu umgehen, indem sie ihre Gäste darum baten, alle ihre Getränke vor 21.00 Uhr zu bestellen und zu bezahlen.