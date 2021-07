Von: Redaktion DER FARANG | 12.07.21

BANGKOK: Die städtische Polizei hat 110 Kontrollpunkte in ganz Bangkok und den umliegenden Provinzen errichtet, um den teilweisen Lockdown und die nächtliche Ausgangssperre durchzusetzen.

Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration ordnete am Freitag eine teilweise 14-tägige Abriegelung inklusive nächtlicher Ausgangssperre in Bangkok und neun anderen dunkelroten Zonen ab Montag an. Die Provinzen sind: Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Samut Sakhon, Yala, Pattani, Narathiwat und Songkhla.

Während der Ausgangssperre ist es den Menschen verboten, ihre Häuser von 22 Uhr bis 4 Uhr morgens zu verlassen, außer in Notfällen, während von Reisen zwischen den Provinzen abgeraten wird. „Alle Beamten an den Kontrollpunkten erhielten zwei Impfstoffdosen und sind angewiesen, die Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung strikt zu befolgen", informierte der Chef der Metropolitan Police, Generalleutnant Phukphong Phongpetra.

Am ersten Tag der Ausgangssperre werden sich die Beamten darauf konzentrieren, Informationen über diese Maßnahmen weiterzugeben", fügte er hinzu. Wer über die nächtliche Ausgangsperre nicht informiert ist und diese nicht einhält, wird verwarnt. Später allerdings drohen empfindliche Geld- und Haftstrafen.