Polizei konfisziert 2,1 Millionen Yaba-Pillen

Von: Redaktion DER FARANG | 12.11.18

Foto: The Nation

TAK: Drei Hmong-Männer wurden im Bezirk Sam Ngao festgenommen, weil sie 2,1 Millionen Methamphetamin-Pillen oder "Yaba" von Chiang Rai nach Zentralthailand transportieren wollten.

Die 27 bis 41 Jahre alten Männer hatten die Drogen in einem Pick-up versteckt. Die jüngste Beschlagnahme brachte die Menge an Yaba, die von der Polizei bei verschiedenen Razzien in den nördlichen Provinzen beschlagnahmt wurden, auf 40 Millionen Pillen.