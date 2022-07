Von: Björn Jahner | 28.07.22

BANGKOK: Das Ministerium für öffentliche Gesundheit hat ein dringendes Schreiben zurückgerufen, kurz nachdem es an die Königlich Thailändische Polizei (RTP) gesandt worden war, in dem diese aufgefordert wurde, rechtliche Schritte gegen diejenigen einzuleiten, die es versäumt haben, eine Genehmigung für den kommerziellen Gebrauch von Cannabis einzuholen.

Der Rückruf wurde offenbar durch die Reaktion der RTP veranlasst.

In dem Schreiben an den nationalen Polizeichef erklärte der stellvertretende Staatssekretär für öffentliche Gesundheit Narong Saiwong, dass Cannabis als kontrolliertes Heilkraut unter dem Gesetz zum Schutz und zur Förderung der traditionellen Medizin aufgeführt sei.

Die Pflanze wurde Mitte Juni dieses Jahres auf die Liste der kontrollierten Kräuter gesetzt, nachdem sie am 9. Juni von der Betäubungsmittelliste des Landes gestrichen worden war, um ihre Verwendung zu kontrollieren. Ein detaillierteres Gesetz über Cannabis und Hanf steht jedoch noch aus.

Infolgedessen wird die Verwendung von Cannabis in Abschnitt 46 des Gesetzes geregelt, und die Polizei und die Behörden sind befugt, gegen vier Gruppen vorzugehen, die keine Genehmigung einholen. Dabei handelt es sich um diejenigen, die Forschungsstudien über Cannabis durchführen, Cannabis exportieren, die Pflanze vertreiben oder sie zu kommerziellen Zwecken verarbeiten.

RTP-Sprecher Generalmajor Yingyot Thepjamnong sagte jedoch gegenüber der Presse, dass die RTP in Bezug auf das Schreiben noch einige Fragen mit dem Gesundheitsministerium klären müsse.

Er sagte, der nationale Polizeichef habe Widersprüche gefunden, die geklärt werden müssten.

„Um Verwirrung in der Öffentlichkeit zu vermeiden und eine wirksame Durchsetzung zu gewährleisten, hat der nationale Polizeichef das Büro für Recht und Rechtsstreitigkeiten des RTP gebeten, erst einige Fragen mit dem Ministerium zu klären“, sagte Polizeigeneral Yingyot.

Yongyot Thammawut, Generaldirektor der Abteilung für traditionelle und alternative thailändische Medizin, informierte, dass ein Unterausschuss übereingekommen sei, dass die Liste der kontrollierten Kräuter dahingehend überarbeitet werden sollte, dass sie nur Cannabisblüten umfasst.

Er sagte, wenn die ganze Pflanze als kontrolliertes Kraut aufgelistet wird, werden Cannabisanbauer und diejenigen, die andere Teile wie Blätter, Wurzeln oder Stängel verwenden, davon betroffen sein. Nachdem die Liste überarbeitet wurde, wird sie dem Minister zur Bestätigung vorgelegt.

„Vorläufig werden die Behörden eher auf Verwarnungen als auf Verhaftungen zurückgreifen ... es sei denn, die Pflanze wird zum Rauchen verkauft.“

„Das Ministerium hat seine Haltung gegenüber dem Freizeitkonsum von Cannabis klar gemacht. Medizinisches Cannabis wird weiterverwendet, und der Missbrauch muss verhindert werden“, erklärte er.

Nach Angaben des Ministeriums müssen Genehmigungen im Einklang mit seiner Richtlinie von 2016 über die Erforschung, die Einfuhr, den Vertrieb oder die Weitergabe von kontrollierten Kräutern zu kommerziellen Zwecken eingeholt werden.

Khun Yongyot und die Leiter der Gesundheitsämter der Provinzen sind für die Bearbeitung der Genehmigungen zuständig.

Bevor das Schreiben zurückgerufen wurde, begrüßte Senator Kamnoon Sidhisamarn das Vorgehen des Gesundheitsministeriums und sagte, es hätte das Schreiben früher an die RTP senden sollen.

Er teilte auf Facebook mit, dass die meisten Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Cannabiskonsum illegal seien, sofern sie nicht gemäß Abschnitt 46 des Gesetzes erlaubt seien.

Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul bekräftigte am Mittwoch, dass der vom Parlament geprüfte Gesetzentwurf den Freizeitkonsum der Pflanze nicht erlaube.

Er sagte, das Schreiben beziehe sich auf die Verwendung von Cannabisblüten und betonte, dass das Trocknen von Cannabisblüten zum Rauchen illegal sei, ganz abgesehen davon, dass es gegen die Verbrauchssteuerbestimmungen für Zigaretten verstoße.

„Der Verkauf von Cannabisblüten ist genehmigungspflichtig, und wir können keine Genehmigung für das Rauchen erteilen. Die Leute sollen Cannabis nicht abwerten. Was würde mit denjenigen passieren, die Cannabis zur Behandlung verwenden oder in ein Unternehmen investieren, wenn die Entkriminalisierung aufgehoben würde?“, so Minister Anutin.

Er fügte hinzu, dass Tom Kruesopon, der die Golden Triangle Group, einen führenden Entwickler und Hersteller von Hanf und Cannabis in Thailand, gegründet hat, dafür geradestehen muss, wenn er gegen Gesetze verstoßen hat. Er reagierte damit auf die Kritik, dass er mit dem Geschäftsmann in Verbindung steht.