MAE SOT: Die Polizei in Mae Sot in der Provinz Tak im Westen der Nordregion von Thailand hat am Dienstag die Kampagne „Mae Sot Smart Safety Zone 4.0“ gestartet und in drei Gemeinden Überwachungskameras installiert. Mit den Kameras soll die Sicherheit von Einheimischen und Touristen erhöht und der Verkehr überwacht werden, erklärten die Beamten der Presse.

Die CCTV-Kameras sind an SOS-Masten installiert, die mit Notrufknöpfen ausgestattet sind, über die Passanten per Knopfdruck die Polizei rufen können.

Nach Aussage der Beamten wurde Mae Sot von der Königlich Thailändischen Polizei als Pilotprojekt ausgewählt. Das Projekt soll in drei Gemeinden mit einer Fläche von 0,23 Quadratkilometern getestet werden. Es handelt sich um Wat Luang, Ruam Jai und um die muslimische Community. Die moderne Technologie soll die Überwachung veresssern, Verbrechen verhindern und den Verkehrsfluss erleichtern, betonte die lokale Polizei.

Wenn die Kampagne zur aktiven Verbrechensbekämpfung erfolgreich ist, soll die „Smart Safety Zone 4.0“ auf alle Provinzen des Landes ausgeweitet werden.