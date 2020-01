Polizei in Pakistan verhaftet militär-kritischen Aktivisten

Written by: Redaktion DER FARANG | 27/01/2020

ISLAMABAD (dpa) - Die Polizei in Pakistan hat einen populären Kritiker des Militärs festgenommen.



Manzoor Pashteen, die Führungsfigur des Pashtun Tahafuz Movement (PTM/Bewegung für den Schutz der Paschtunen), sei in der Nacht zu Montag in der nordwestlichen Stadt Peshawar wegen Störung der öffentlichen Ordnung verhaftet worden, sagten Mitglieder seiner Familie.

Die Paschtunen sind eine Minderheit in Pakistan. Sie leben vorwiegend im Nordwesten an der afghanischen Grenze. Sie fühlen sich von der Regierung und den Sicherheitskräften drangsaliert. Die von Pashteen 2018 gegründete PTM wirft dem Militär vor, bei Einsätzen gegen Islamisten willkürlich zu töten und Menschen verschwinden zu lassen. Pashteen führte in der Vergangenheit Demonstrationen mit Zehntausenden Menschen an.

Die meisten Taliban und ihre Anführer sind Paschtunen. PTM-Führer warfen der Armee zudem vor, gegen bestimmte Gruppen vorzugehen und gleichzeitig andere, die in Afghanistan als Stellvertreter für pakistanische Geheimdienste kämpften, zu verschonen.

Das Militär bestreitet die Vorwürfe vehement. Es sieht die PTM als von Feinden Pakistans unterstützt und wirft den Nachbarstaaten Afghanistan und Indien vor, sie zu unterstützen.