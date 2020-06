Polizei in Nordirland bestätigt Fund von Tatwaffe im Fall Lyra McKee

LONDONDERRY/DERRY: Die Polizei in Nordirland hat nach mehr als einem Jahr die Tatwaffe im Fall der ermordeten Journalistin Lyra McKee gefunden. Das teilte die Polizei am Donnerstag auf ihrer Webseite mit. Die Waffe sei bereits am Wochenende von den Ermittlern entdeckt worden. Die 29 Jahre alte McKee war bei Ausschreitungen in der nordirischen Stadt Londonderry im April 2019 erschossen worden. Katholiken bezeichnen die Stadt nur als Derry.

Die militante katholisch-nationalistische Gruppe «Neue IRA» hatte sich selbst der Tat bezichtigt. Sie sprach zugleich von einem «tragischen Versehen». Als Hauptverdächtiger gilt ein 52 Jahre alter Mann, den die Polizei im Februar festgenommen hat. Sie macht aber nicht nur den Schützen, sondern eine ganze Gruppe von Personen für die Tat verantwortlich.

«Wir werden rastlos alle Gelegenheiten ausschöpfen, um jeden der Justiz zuzuführen, der in die Kette von Ereignissen verwickelt war, die den Schützen dazu veranlasste, wahllos vier Schüsse abzufeuern», sagte Detective Superintendent Jason Murphy.

Die «Neue IRA» ging aus Splittergruppen der Untergrundorganisation IRA (Irisch-Republikanische Armee) hervor, die 30 Jahre mit gewaltsamen Mitteln versucht hatte, eine Vereinigung der beiden Teile Irlands herbeizuführen. In dem Konflikt wurden etwa 3700 Menschen getötet und 50.000 verletzt. Er ging 1998 mit dem sogenannten Karfreitagsabkommen zu Ende.