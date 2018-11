Polizei holt minderjÃ¤hrige MÃ¤dchen aus Bordell

NARATHIWAT: 53 laotische Frauen - darunter drei Mädchen unter 18 Jahren - wurden bei einer Razzia in einer Karaoke-Bar angetroffen und festgenommen.

Oberst Torsak Sawadimongkol, Direktor des Polizeibüros für Menschenhandel, und Superintendent Oberst Noppadol Rakchat aus Narathiwat führten ein 60-köpfiges Team am Freitag um 2.30 Uhr in das Bordell an der Rangae Makka Road. Zuvor waren Polizisten in einer verdeckten Operation mit drei Laotinnen unter 18 Jahren übereingekommen, Sex zu haben. Der Einsatz erfolgte nach einem Hinweis einer Stiftung, dass drei laotische Mädchen in der südlichen Grenzprovinz Thailands in die Prostitution gelockt wurden. Die drei minderjährigen Mädchen wurden als Opfer des Menschenhandels betrachtet und werden zur Rehabilitation und zu ihrem Schutz in das Kinder- und Familienheim Narathiwat geschickt.