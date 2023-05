Von: Björn Jahner | 02.05.23

SAKAEO: Am Montag (1. Mai 2023) führte Pol. Oberstleutnant Jiraphat Kheawsir eine Patrouille an, die Touristen in der Gegend kontrollieren und Zwischenfälle verhindern sollte. Das Team stieß auf zwei ausländische Touristen, die die Suwannasorn Road entlangspazierten, und bot ihnen sofort Hilfe an, als sie sahen, dass sie per Anhalter unterwegs waren, berichtet Daily News.

Bei der ersten aufgegriffenen Person handelte es sich um eine französische Touristin, die von Kambodscha nach Thailand gereist war. Sie wollte per Anhalter zum Busbahnhof Aranyaprathet und von dort aus weiter per Bus nach Buriram reisen. Der Streifenwagen brachte sie und ihr Gepäck zum Busbahnhof und sorgte dafür, dass sie sicher an ihr Ziel gelangte.

Unterwegs stieß der Streifenwagen dann auf einen 75-jährigen kanadischen Touristen, der Hilfe bei der Rückkehr zu seiner Unterkunft in Pattaya in der Provinz Chonburi benötigte, nachdem ihm das Geld ausgegangen war.

Die Streife setzte sich mit dem Management der Unterkunft in Verbindung, um die Agenturnummer des Reisenden und zusätzliche Dokumente anzufordern. Sie kontaktierten ein öffentliches Taxi, um seine sichere Ankunft zu gewährleisten.

Die prompte und hilfreiche Unterstützung der Touristenpolizei von Sakaeo hat nicht nur die Sicherheit der ausländischen Touristen gewährleistet, sondern auch ein positives Image für den Tourismus an der Ostküste geschaffen.