Von: Redaktion DER FARANG | 01.05.19

Foto: The Thaiger

NARATHIWAT: Bei einer Razzia in einer Karaoke-Bar im Bezirk Sungai Kolok nahe der malaysischen Grenze haben Polizisten am Montagabend 12 Frauen aus Laos mitgenommen.

An dem Einsatz in dem Relay Pub waren neben Polizisten Beamte der Provinzverwaltung und Beauftragte einer Nicht-Regierungsorganisation beteiligt. Zwei der zwölf Laotinnen sollen unter 18 Jahre alt sein. Sie wurden zur Überprüfung der Knochenmasse in das Provinzkrankenhaus geschickt, um ihr tatsächliches Alter zu ermitteln. Festgenommen wurden vier Personen, Besitzer und Angestellte der Bar. Sie werden wegen Förderung der Prostitution angeklagt, weiter weil sie Frauen undokumentiert eingestellt und die Bar ohne Lizenz betrieben hatten. Sollte sich herausstellen, dass Laotinnen das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, kommt eine Anklage wegen Menschenhandels hinzu..