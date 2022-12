Polizei: Geiselnahme in Dresdner Innenstadt

Von: Redaktion (dpa) | 10.12.22

Dresden: In der Dresdner Innenstadt gibt es eine Geiselnahme. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Betroffen sei der Bereich rund um das Einkaufszentrum Altmarkt-Galerie. In diesem Zusammenhang würden derzeit das Einkaufszentrum und angrenzende Bereiche evakuiert. Auch der Striezelmarkt bleibe geschlossen.

Medienberichte, wonach ein Mensch in dem Einkaufszentrum erschossen wurde, wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Die Lage sei noch sehr unübersichtlich, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

