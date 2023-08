Foto: The Nation

PATTAYA: Die Polizei von Pattaya beschlagnahmte in den frühen Morgenstunden des Montags (31. Juli 2023) 15 Motorräder kuwaitischer Touristen, die den Verkehr auf der Yen Sabai Road im Süden des Stadtgebietes gestört hatten.

Bei einer Razzia unter der Leitung des stellvertretenden Inspektors Pol Captain Wuthikorn Plodprong ging die Polizei gegen 01.00 Uhr nachts gegen die Gruppe vor, nachdem Anwohner der Yen Sabai Road und Pendler, die die Straße benutzen, von den Aktivitäten der Ausländer berichtet hatten.

Pendler behaupteten, dass sie die Straße nicht benutzen könnten, weil die Gruppe ihre Motorräder so geparkt habe, dass sie die Zufahrt zur Straße und zu den Häusern der Anwohner blockierten. Die Ausländer sind oft in Gruppen unterwegs und lassen ihre Motoren laut aufheulen, so die genervten Anwohner.

Als die Polizei am Tatort eintraf, fand sie auf beiden Seiten der Yen Sabai Road geparkte Motorräder vor, die den Verkehr behinderten.

Mit Sirenen machten die Behörden die Motorradfahrer auf sich aufmerksam und forderten die kuwaitische Gruppe auf, ihre Motorräder aus dem Gebiet zu entfernen. Die Ausländer ignorierten die Warnung und beobachteten die Polizei. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin 15 Motorräder und teilten den Fahrern mit, dass sie strafrechtlich verfolgt werden würden.

Ein nicht identifizierter Ladenbesitzer sagte, dass diese Vorfälle an der Tagesordnung seien. Diese Gruppen parken ihre Motorräder verkehrswidrig, behindern den Verkehr und lassen ihre Motoren laut aufheulen, machen manchmal Burnouts und hupen laut in Gruppen.

Der Ladenbesitzer fügte hinzu, dass er aus Angst vor einem Angriff nachts nicht schlafen könne und forderte die Polizei auf, diese Touristen und den Laden, der ihnen die Fahrzeuge vermietet hat, strafrechtlich zu verfolgen.

Ein Sicherheitsbeamter des Hotels fügte hinzu, dass viele Gäste von ähnlichen Vorfällen berichtet hätten und einige sogar in andere Hotels umgezogen seien.