Von: Redaktion DER FARANG | 19.03.21

BANGKOK: Die Behörde gegen Geldwäsche hat in einer verdeckten Operation einen Wildtierhandelsring zerschlagen und Vermögenswerte im Wert von mehr als 330 eingefroren.

Die Operation vom 12. März zielte auf einen Thai und einen Vietnamesen ab, der 2018 verhaftet wurde. Seine Verurteilung wegen des Handels mit Nashornhörnern und anderen Schmuggelwaren wurde später rückgängig gemacht. Der Freispruch vor zwei Jahren wurde als Rückschlag für die Bemühungen gesehen, gegen den illegalen Handel mit Wildtieren vorzugehen, der auch als ein Risikofaktor für die Entwicklung von Krankheiten angesehen wird, die von Tieren auf Menschen überspringen, wie z.B. Covid-19.

Bei Razzien, die am frühen Morgen des 12. März begannen, durchsuchte die Polizei mehrere Orte in den nordthailändischen Provinzen Nakhon Phanom und Chaiyaphum und beschlagnahmte Bargeld, buddhistische Amulette, Schusswaffen und Wildtiere. Steve Galster, Vorsitzender der Freeland Foundation, sagte der Nachrichtenagentur AP, der Einsatz markiere einen Durchbruch in den Bemühungen, den illegalen Wildtierhandel zu unterbinden. „Es ist, als hätten sie dem Händlerring einen Arm abgehackt und ein Bein gebrochen.“