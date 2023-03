Von: Björn Jahner | 09.03.23

PATTAYA: Die Bar-Betreiber in Pattaya sollen ihre „Hörner“ stumm schalten, nachdem Anwohner die Polizei mit zahlreichen Lärmbeschwerden bombardiert hatten. Mit dem bei Touristen beliebten „horn pull“ können Barbesucher eine Lokalrunde schmeißen oder allen bediensteten Bargirls einen Ladydrink ausgeben, ähnlich zu den seit Jahrzehnten bekannten „Glocken“.

In einer offiziellen Erklärung, die sich an die Betreiber von Bars in Pattaya richtet, erklärt die Stadt Pattaya Folgendes: Die Behörden von Pattaya haben vor kurzem eine offizielle Erklärung über die Verwaltung und Kontrolle von Geschäften im Stadtgebiet von Pattaya abgegeben. Die Erklärung zielt darauf ab, Störungen zu verhindern, die sich negativ auf die Gesundheit der Öffentlichkeit auswirken könnten.

Bei den Behörden gingen zahlreiche Beschwerden von Anwohnern über den Lärm ein, der durch die Verwendung von Signalhörnern, Trillerpfeifen und Bootshörnern in Bars und anderen Einrichtungen des Nachtlebens in Pattaya verursacht wird. Um dieses Problem anzugehen, haben die Behörden die Geschäftsbetreiber um Zusammenarbeit gebeten, um die folgenden Vorschriften einzuhalten:

Öffnen und schließen Sie die Lokale zu den gesetzlich vorgeschriebenen Zeiten.

Kontrollieren Sie die Verwendung von Musik und anderen lauten Geräuschen innerhalb des Lokals und verzichten Sie auf die Verwendung von Signalhörnern, Trillerpfeifen und Bootshörnern innerhalb oder außerhalb des Lokals.

Vorhandene Signalhörner, Trillerpfeifen und Bootshörner müssen aus dem Betrieb entfernt werden.

Diese Vorschriften müssen bis zum 15. März 2023 in vollem Umfang eingehalten werden, um weitere Belästigungen der Anwohner in der Umgebung zu vermeiden.

Diese Hörner werden häufig in Bars als Alternative zu Glocken verwendet, um dem gesamten Personal oder nur den Hostessen Getränke auszugeben.

Glocken wurden durch die neue Verordnung nicht verboten. Es ist auch unklar, ob die Hupen in vollständig geschlossenen Lokalen wie A-Go-Go-Bars weiterhin erlaubt sind.