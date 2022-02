Polizei geht gegen die Nutzung von E-Scootern vor

Von: Björn Jahner | 22.02.22

PHUKET: Am Montag sorgten Berichte in sozialen Netzwerken für großes Aufsehen, dass Polizeibeamte ausländische Touristen in Patong in der Inselprovinz Phuket vorübergehend festnahmen, die mit einem E-Scooter unterwegs waren.

Die Polizei beschuldigte die Touristen der Nutzung nicht zugelassener Fahrzeuge im Straßenverkehr und beschlagnahmte die E-Scooter, um rechtliche Schritte gegen die Vermieter einzuleiten.

Die Nachricht verbreitete sich in Rekordzeit in sozialen Netzwerken. Einige Netizen brachten die Frage auf, warum die Polizei nicht die Vermieter festgenommen hatte, andere warnten, dass die Polizeiaktion den Tourismus in Phuket beeinträchtigen könnte.

Die Polizeistation in Patong erklärte, sie habe die Nutzung von E-Scootern verboten, da von den Fahrzeugen ein hohes Unfallrisiko mit anderen Verkehrsteilnehmern ausgehen würde.

Die Beamten fügten hinzu, dass Elektroroller nach thailändischem Recht nicht zugelassen werden könnten und berief sich dabei auf Äußerungen des Landverkehrsamtes der Provinz Phuket.