Von: Redaktion DER FARANG | 07.11.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Autofahrer können jetzt ihre von Polizisten verhängten Bußgelder bei Verstößen gegen Verkehrsregeln über Filialen der Krungthai Bank, über die mobile App KTB Netbank oder auf der Polizeiwache bezahlen. Die „Royal Gazette“ veröffentlichte eine Ankündigung der Polizei über zwei neue Formate für Strafzettel, die Beamte jetzt ausstellen.

1. Strafzettel, die Polizisten am Fahrzeug anbringen. Das Ticket ist 14,5 mal 27 Zentimeter groß und hat vier verschiedene Farben:



▪︎ Weißes Ticket wird am Fahrzeug angebracht.



▪︎ Gelbes Ticket muss bei der Polizeidienststelle eingereicht werden, wo die Geldstrafe bezahlt werden kann.



▪︎ Rosa Ticket muss dem Ermittlungsbeamten vorgelegt werden.



▪︎ Blaues Ticket wird als Duplikat aufbewahrt.

2. Die per Post zugestellten Strafzettel sind 21 x 29,7 Zentimeter groß, und jeder Satz besteht aus zwei Kopien. Das erste Exemplar wird per Post an den Fahrer oder Eigentümer des Fahrzeugs geschickt, während das zweite Exemplar von dem Polizeibeamten, der das Ticket ausgestellt hat, als Duplikat aufbewahrt wird.

„Autofahrer können das Bußgeld in allen Filialen der Krungthai Bank oder über die mobile Anwendung KTB Netbank zwei Tage nach dem Ausstellungsdatum oder bei der im Ticket angegebenen Polizeidienststelle bezahlen, was unmittelbar nach Erhalt des Tickets erfolgen kann", heißt es in der Ankündigung. „Wenn Autofahrer glauben, dass das Ticket irrtümlich ausgestellt wurde, müssen sie den Ermittlungsbeamten innerhalb von 15 Tagen benachrichtigen und den Grund dafür angeben, z.B. dass sie nicht der im Ticket angegebene Täter sind oder das Fahrzeug nicht gefahren oder besessen haben.