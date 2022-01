PHUKET: Die Polizei hat die Fahndung nach einem Covid-positiven russischen Touristen eingestellt, von dem fälschlicherweise angenommen wurde, dass er aus seinem „Sandbox“-Hotel geflohen sei.

Die Polizei wurde am Donnerstag von einem Hotel in Patong informiert, dass der Mann aus seinem Zimmer verschwunden sei, nachdem er positiv auf Covid-19 getestet wurde. Der 25-Jährige wurde vermisst gemeldet, als das Hotelpersonal ihn nicht in seinem Zimmer vorfinden konnte, teilten die Beamten der Presse mit.

Der Ausländer wurde schließlich an dem Ort gefunden, an dem man ihn am wenigsten vermutet hätte – in seinem Hotelzimmer. Er erzählte den Beamten, dass er sich gestresst fühlte, vermutlich wegen des positiven Covid-19-Testergebnisses, und sich zu einem Spaziergang am Patong Beach entschloss, um etwas frische Luft zu schnappen.

Die Polizei sagte gegenüber der Presse, dass der Mann am Morgen verschwunden und den ganzen Tag über nicht mehr gesehen worden sei. Die Beamten starteten daraufhin einen Aufruf in der Bevölkerung und riefen alle Personen auf, sie umgehend zu informieren, wenn sie den Aufenthaltsort des Mannes kennen. Weiter forderten sie alle Personen zu einem Covid-19-Test auf, die mit dem Ausländer in Kontakt standen.