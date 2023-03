PATTAYA: Die Polizei beschlagnahmte Mittwochnacht (22. Mrz. 2023) um 23.30 Uhr mehrere Schwerter und Stichwaffen, die in einem Straßenverteilerkasten auf der Strandpromenade an der Pattaya Beach Road versteckt waren. Die Beamten führten gerade eine intensive Razzia gegen illegale Gegenstände am Strand durch, als sie auf die versteckten Waffen stießen, berichtet Pattaya Message.

In dem Verteilerkasten fanden die Beamten drei Schwerter, ein Messer und eine Sichel. Auch wenn sich niemand bei der Polizei meldete, der den Besitz der Waffen für sich beanspruchte, nahmen die Beamten vorübergehend eine Gruppe einheimischer Jugendlicher zur Befragung fest, die in der Nähe des Kastens saß. Die Waffen wurden beschlagnahmt und auf dem Revier aufbewahrt.

Die Polizei kündigte an, dass sie ihre intensiven Kontrollen täglich fortsetzen werde, zu der auch stichprobenartige Kontrollen in Touristenorten gehören, um das Vertrauen der Touristen zu stärken, die ihren Urlaub in Pattaya verbringen.