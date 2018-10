MAE SOT: Polizeichef General Jakthip Chaijinda hat den Leiter der Polizei von Mae Sot und fünf weitere hochrangige Untergebene auf inaktive Posten im Bangkoker Polizeipräsidium versetzt, weil zwei Chinesen während einer Party in der Polizeiwache aus der Haft entkommen konnten.

Die zwei Chinesen werden in der Volksrepublik gesucht. Sie hatten eine Party, die ein chinesischer Migrant auf der Polizeiwache ausrichtete, zur Flucht genutzt. Die beiden Männer gehören zu den zwölf Chinesen, die am 23. Oktober verhaftet wurden. Der Chef der Immigration, Generalmajor Surachate Hakparn, hatte die Polizei Mae Sot beauftragt, Vorwürfen nachzugehen, chinesische Einwanderer hätten einen kabellosen Internetzugang von Thailand zu Casinos in Myanmar hergestellt. Die Polizei beschlagnahmte 50 drahtlose Internet-Streaming-Geräte von den Festgenommenen. Am Freitag verhängte das Gericht Mae Sot eine Geldbuße in Höhe von 3.000 Baht für jeden der zwölf Häftlinge und ordnete deren Abschiebung nach Myanmar an. Die zwei geflohenen Häftlinge sollten den chinesischen Behörden übergeben werden.