Polizei fahndet nach Teilnehmern einer Sexorgie

Von: Redaktion DER FARANG | 20.08.18

Zu dem Vorfall soll es vermutlich auf der Kolour Beachside Party gekommen sein. Die Technoparty wurde am Samstag im A-One-Hotel an der Beach Road veranstaltet. Foto: Screenshot

PATTAYA: Ein 53-Sekunden langer Video-Clip über eine Sexorgie mit Ausländern und Thais an einem Swimmingpool in einem Hotel in Pattaya hat den Weg in die sozialen Netzwerke gefunden.

Pattayas Polizeichef Oberst Apichai Kroppetch ist entsetzt und hat seine Beamten angewiesen, die Teilnehmer der Sexparty ausfindig zu machen und festzunehmen. Zudem sollen die Polizisten das Hotel herausfinden und wer für die Party verantwortlich war. Die Sexorgie werde einmal mehr das Image der Touristenmetropole schädigen, Menschen werden auf Pattaya herabsehen. Ein solches Verhalten sei unangemessen, fügte der Oberst an. „Sanook“ berichtet, der Clip sei auf der beliebten Seite namens „Khothao V4“ erschienen. Das Video zeige, wie Farangs und thailändische Frauen sich streichelten und sexuelle Akte ausführten. Mehrere thailändische Medien haben den Clip geteilt, die Bilder waren gepixelt.