NAKHON RATCHASIMA: Ein Mann, der vor zwei Wochen einen Motorradpolizisten im Bezirk Pak Chong erschossen haben soll, wurde am Montag in den frühen Morgenstunden bei einem Schusswechsel mit der Polizei in einem Resort im Bezirk Kham Thaleso getötet, teilte der Polizeipräsident der Region 3, Pol Lt. Gen Somprasong Yenthuam der Presse mit.

Nach Angaben von Generalleutnant Somprasong wurde am 7. Februar gegen 21.03 Uhr der Polizeikommandant Atthapol Boonmee vom Polizeirevier Pak Chong erschossen, als er auf einem Motorrad entlang einer Straße in Ban Nong Noy im Tambon Pak Chong patrouillierte.

Der Oberleutnant trug eine kugelsichere Weste, wurde aber ins Gesicht geschossen, sagte er.

Nach Aussage von Generalleutnant Somprasong war Mongkolchai N., 32, aus dem Bezirk Pak Chong, der Hauptverdächtige in dem Mordfall. Am 17. Februar erwirkte die Polizei beim Gericht Si Khiu im Bezirk Pak Chong einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen.

Am Montag gegen 12.30 Uhr begab sich ein Team der Polizei zu einem Resort im Bezirk Kham Thaleso, wo Mongkolchai und vier weitere Männer seit dem 18. Februar in zwei Zimmern untergebracht waren.

Als die Polizei ihn aufforderte, sich zu ergeben, eröffnete Mongkolchai das Feuer mit einer Pistole, sagte Polizeigeneralleutnant Somprasong. Die Polizei erwiderte das Feuer und der Gesuchte wurde getötet.

Polizeileutnant Somprasong informierte auch, dass Mongkolchai ein langes polizeiliches Vorstrafenregister hatte. Er wurde viermal wegen Drogendelikten verurteilt und inhaftiert – im Si-Khiu-Gefängnis vom 12. November 2013 bis 11. September 2015; im Khao-Prik-Gefängnis vom 11. September 2015 bis 26. Dezember 2016; im Si-Khiu-Gefängnis vom 15. März 2017 bis 26. November 2020; und im Khao-Prik-Gefängnis vom 15. März 2021 bis 6. Oktober 2022.

Die Familie von Pol L/Cpl Atthapol hat Anspruch auf alle Sterbegelder in Höhe von etwa 2 Millionen Baht, und er wird posthum in einen höheren Dienstgrad befördert. Seine jüngere Schwester kann in den Polizeidienst aufgenommen werden, wenn sie dies wünscht.