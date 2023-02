KALASIN: In der Provinz Kalasin im Nordosten des Landes ereigneten sich in den letzten zwei Tagen eine Reihe von Vorfällen, bei denen ein eifersüchtiger Ehemann seine Frau bedrohte, dann zu ihrem Haus ging, ihren Vater erschoss, das Haus in Brand setzte und dann auf die Polizei das Feuer eröffnete, wie das thailändische Nachrichtenportal Thai Rath berichtete.

Die Beamten schossen auf ihn und trafen ihn viermal – er starb im Krankenhaus von Kalasin.

Die Vorfälle begannen am Donnerstag (9. Februar 2023) um 20.30 Uhr im Polizeibezirk Yang Talat in Kalasin, als Suphat S., 40, zum Haus seiner Frau Pornphirun, 37, ging und sie mit einer Waffe bedrohte.

Sie floh auf einem Motorrad und fuhr absichtlich in einen Klong, um zu entkommen. Ihre Mutter meldete den Vorfall bei der Polizei in Yang Talat.

Die Polizei brachte die Frau über Nacht in die Zuflucht eines Verwandten.

Am Freitagabend (10. Februar 2023) um 19.00 Uhr kehrte Suphat zu dem Haus zurück und schoss auf ihren Vater Wichian, 56, und verletzte ihn an der Schulter.

Anschließend zündete er das Haus an.

Als die Polizei eintraf, forderte sie ihn auf, die Waffe niederzulegen, und versuchte, die Situation zu beruhigen. Suphat feuerte jedoch mehrere Schüsse ab und traf einen Streifenwagen, woraufhin die Beamten das Feuer erwiderten und Suphat vier Mal trafen.

Er wurde ins Yang Talat Hospital gebracht und später ins Kalasin Hospital verlegt, wo er für tot erklärt wurde. Seine Frau sagte, die beiden seien seit drei Jahren zusammen und hätten ein Kind. Sie beschrieb ihn als hitzköpfig und eifersüchtig.