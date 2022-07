Von: Redaktion DER FARANG | 30.07.22

OTTWEILER: Nach den tödlichen Schüssen im saarländischen Ottweiler im Streit um eine Mietwohnung ermittelt die Polizei weiter die Hintergründe der Tat. Ein 51-Jähriger hatte am Freitagnachmittag in seiner Wohnung eine Frau und sich selbst getötet. Ein 79-Jähriger wurde angeschossen und verletzt, sein Zustand war am Samstagmorgen stabil, wie ein Polizeisprecher sagte.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 79-Jährige zusammen mit seiner 78 Jahre alten Frau zu dem späteren Täter und dessen Partnerin gefahren, um ihnen mitzuteilen, dass sie nicht wie gehofft eine Mietwohnung bekommen können. Der 51-Jährige zog demnach eine Waffe, zielte auf die potenziellen Vermieter und erschoss die 78-Jährige. Bei einem anschließenden Gerangel mit dem 79-Jährigen drückte er erneut ab und verletzte den Mann. Anschließend erschoss sich der 51-Jährige selbst.

Ob der Mann die Waffe legal besaß und wie viele Schüsse er abgab, war auch am Samstag zunächst noch unklar und sollte ermittelt werden. Polizeibekannt sei er nicht gewesen, sagte der Sprecher. Die Tat geschah gegen 16 Uhr. Die Partnerin des Schützen wurde betreut. Ottweiler liegt im saarländischen Landkreis Neunkirchen.